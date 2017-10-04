​Спекулятивные конвертации валюты в августе и сентябре могли составить не менее $1,5 млрд

По словам Габасова, сейчас на финансовом рынке отсутствует проблема дефицита ликвидности. При этом, по его словам, слухи в ноябре-декабре 2016 года о низком уровне ликвидности в ряде мелких банков привели к оттоку депозитов из 8 банков. В декабре 2016 года произошёл отток 450 млрд тенге депозитов юридических лиц из Казкоммецрбанка, тогда Национальный банк отказал ему в помощи. «Сейчас ситуация следующая: если говорить о крупных банках, у одного банка есть проблемы. Qazkom полностью решил их, более того он является лидером как нетто-кредитор. А в целом по ликвидности ситуация не представляет серьёзных рисков», - подчеркнул он.

Единственная проблема, которая, по его словам, по-прежнему существует – это нервозность на валютном рынке, которая привела к смещению части депозитов из тенге в доллары. «В июле в нашем банке доля депозитов в иностранной валюте составляла 63%, а за два месяца – август и сентябрь – без девальвационных ожиданий она выросла до 67%. На пике в январе 2016 года она достигала 87%. Дедолларизация случилась, но в последние два месяца мы видим достаточно серьёзный отток теновых депозитов. Это с моей точки зрения сейчас основной риск».

Габасов полагает, что тенденция перетока депозитов из тенге уже закончилось. Он отмечает и отсутствие прежнего ажиотажа на валютном рынке: «Но август и сентябрь были сложными, психологически клиенты банков – как физические лица, так и юридические – почему-то были настроены на спекулятивную покупку иностранной валюты. Она не была связана с их бизнесом. Я не могу говорить за Нацбанк, но в нашем случае, я подсчитал, у нас таких конвертаций было на $150 млн. То есть это деньги, которые из тенге ушли в доллары и остались в них. Они не пошли на операционные нужды, они не пошли на выплату обязательств. Я сделал расчёты по системе в целом, и по ней объёмы составили не менее $1,5 млрд. Это спекулятивные позиции, которые сформировали клиенты банков – не сами банки, а клиенты».