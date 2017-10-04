Он будет изучен специальностами Межгосударственного авиационного комитета
На месте крушения АН-28 обнаружен самописец
ФОТО RONNIE MACDONALD

Айсулу Тойшибекова, Vласть

Чёрный ящик самолёта АН-28, потерпевшего крушение в Илийском районе Алматинской области, найдены на месте происшествия. Самописец пострадал в результате крушения, поэтому он будет направлен в Москву для дальнейшего изучения специалистами Межгосударственного авиационного комитета, рассказал на брифинге вице-министр по инвестициям и развитию Роман Скляр.

В Казахстане нет лабораторных условий для изучения информации, записанной черным ящиком. В ближайшее время самописец будет отправлен для изучения в Москву. На брифинге в Алматы вице-министр по инвестициям и развитию Роман Скляр, возглавивший комиссию по расследованию инцидента, сообщил о предварительной картине крушения:

«В 18 часов 35 минут судно заняло заданный эшалон. В 18 часов 47 минут радары диспетчерской службы "Казавианавигации" зафиксировали несанкционированное снижение. В 18 часов 53 минуты воздушное судно исчезло с радаров. В 18 часов 56 минут было объявлена тревога для сбора средств аварийно-спасательных служб Алматы», - рассказал Скляр.

По данным авиаслужб, самолёт находился в постоянном снижении вплоть до столкновения с землёй.

Как сообщил представитель авиакомпании East wing в Алматы Виталий Масалютин, капитан экипажа - гражданин Кыргызстана Геннадий Цой имел налет в 12 тысяч часов и 2 года работал в компании. Второй пилот - Евгений Кутафин из Уральска - имел опыт в 400 лётных часов.

Айсулу Тойшибекова
Айсулу Тойшибекова

Репортер интернет-журнала Vласть

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