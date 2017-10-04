На месте крушения АН-28 обнаружен самописец

Он будет изучен специальностами Межгосударственного авиационного комитета
Айсулу Тойшибекова, Vласть
Чёрный ящик самолёта АН-28, потерпевшего крушение в Илийском районе Алматинской области, найдены на месте происшествия. Самописец пострадал в результате крушения, поэтому он будет направлен в Москву для дальнейшего изучения специалистами Межгосударственного авиационного комитета, рассказал на брифинге вице-министр по инвестициям и развитию Роман Скляр.
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