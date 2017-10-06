ЕАЭС набирает обороты, несмотря на трудности интеграции - спикер сената Казахстана

Алия Иксанова, Астана, Vласть
Евразийский экономический союз набирает обороты, несмотря на трудности интеграции, уверен спикер сената Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
«Казахстан встроен в систему глобальных связей, в том числе посредством ЕАЭС. С геополитической точки зрения этот союз, безусловно, соответствует интересам Казахстана, мы его поддерживаем», - сказал Токаев в ходе своей приветственной речи на международном форуме выпускников МГИМО.
Спикер сената напомнил, что ЕАЭС «состоялся и был создан благодаря инициативе президента, высказанной им в марте 1994 года в его знаменитой лекции в МГУ».
«Эта организация набирает свои обороты. Конечно, есть и трудности, но интеграция дело трудное, требуется компромисс, требуется очень большая квалифицированная работа», - отметил Токаев.
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