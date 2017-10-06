Маслихат Алматы перераспределил местный бюджет на 9,3 млрд тенге

Маслихат Алматы утвердил перераспределение бюджета на 9,3 млрд. тенге и информировал о структуре планируемых затрат на развитие социальной сферы города, транспортной инфраструктуры, строительства и здравоохранения, сообщили в акимате Алматы, передает МИА «Казинформ».

«На сферу здравоохранения предлагается выделить из местного бюджета 303,2 млн. тенге, — на покрытие расходов, связанных с увеличением количества вызовов скорой медицинской помощи, а также на начало разработки ПСД сейсмоусиления трех объектов здравоохранения и строительства онкоцентра», - сказал руководитель управления экономики и бюджетного планирования Ильяс Усеров.

На социальную сферу было выделено 1,8 млрд. тенге, в основном для обеспечения доступным жильем молодежи через механизм льготного кредитования молодежи для покупки жилья через «Жилстройсбербанк». Заем для молодежи будет предоставляться под 5% годовых. На эти цели планируется выделить из местного бюджета порядка 1 млрд. тенге.

Усеров добавил, что в текущем году планируется увеличить охват детей на 898 мест в рамках госзаказа «Балапан» на 71 млн. тенге и начать строительство инженерных сетей к 3 детсадам и 3 школам, на что было выделено 2,6 млн. тенге. Помимо этого, будут начаты работы по сейсмоусилению двух школ на сумму на 10 млн. тенге с завершением в 2018 году.

Дополнительное финансирование получило строительство бесплатных сезонных ледовых катков для массового катания с необходимыми условиями досуга и отдыха населения в зимний период.

На развитие транспортной инфраструктуры планируется выделить 976,2 млн. тенге, в том числе на начало пробивки проспекта Абая, проведение авторского и технического надзора при пробивке ул. Фурманова, начало реконструкции улицы Алматинская, организацию дорожного движения на 6 регулируемых пешеходных переходах по улице Панфилова, а также компенсацию затрат за льготный проезд пассажиров в общественном транспорте.

«В текущем году производится ремонт 442 дворов. Работа будет продолжена в следующем году, в связи с чем на разработку ПСД для благоустройства дворов выделят 39,5 млн. тенге. На текущий ремонт центрального парка культуры и отдыха будет выделено дополнительно 28 млн. тенге», - сообщили в акимате.

В 2017 году местный бюджет развития города Алматы увеличился почти в 1,5 раза до 100 млрд. тенге. На благоустройство города было выделено в 2,3 раза, на дороги - в 1,3 раза, на инженерные сети - в 1,3 раза больше, чем в прошлом году.