Однако необходимо найти место для реабилитации животных после операций и вакцинирования
В центре ветеринарии Алматы будут бесплатно стерилизовать и вакцинировать животных
Фото Светланы Ромашкиной

В Центре ветеринарии города Алматы будет закуплено 500 желтых бирок для животных, обеспечены процедуры вакцинации и стерилизации на бесплатной основе, в связи с одобрением проекта по отлову-стерилизации-вакцинации-выпуску животных, предложенного группой «Добрый город».

Об этом сообщила член инициативной группы «Добрый город» при общественном совете Алматы Елизавета Демина на своей странице в Facebook.

«УСХ Алматы и ЦВ одобрили нам пилотный проект ОСВВ (отлов-стерилизация-вакцинация-выпуск) на 500 животных - для контактных и социализированных собак, проживающих на территории домов/СТО/автобаз/кафе с ведома и согласия людей. ЦВ будет закуплено 500 желтых бирок, обеспечены процедуры вакцинации и стерилизации – бесплатно», - написала Демина.

Зоозащитница отметила, что необходимо найти место передержки для реабилитации животных после вакцин и операций.

«Если готовы помочь, пишите нам на E-mail: proekt.dobryi.gorod@gmail.com», - заключила Демина.

Елизавета Цой
Елизавета Цой

Журналист

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