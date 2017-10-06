Самолет компании Air Astana вернулся в аэропорт Алматы по техническим причинам

Самолет авиакомпании Air Astana, выполнявший сегодня рейс Алматы-Актобе по техническим причинам вернулся обратно в аэропорт вылета, информировал менеджер по корпоративным коммуникациям Air Astana Тлек Абдрахимов.

«Самолет, выполнявший сегодня рейс KC863 Алматы-Актобе, вылетел по расписанию в 10:35 минут. По технической причине командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета, а также для того, чтобы избежать большей задержки из-за отсутствия технической поддержки в Актобе», - сказал Абдрахимов.

25 апреля текущего года самолет авиакомпании Air Astana Airbus А320neo, выполнявший рейс Алматы – Актау, также был направлен обратно в аэропорт Алматы из-за сбоя в системе индикации уровня масла в двигателе.

Ранее 10 апреля самолет национального перевозчика Air Astana, летевший из Алматы в Дубай, был вынужден вернуться в аэропорт вылета по техническим причинам. Кроме того в марте этого года дефект двигателя стал причиной экстренной посадки самолета авиакомпании в Актобе.

В 2016 году пилоты Air Astana 92 раза изменили плана полета, дважды – по техническим причинам. В 2017 году имели место 34 подобных случая, один раз причиной послужили технические неполадки.