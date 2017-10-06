Его возврат также обоснован предотвращением большей задержки из-за отсутствия технической поддержки в Актобе
Самолет компании Air Astana вернулся в аэропорт Алматы по техническим причинам
фото Искандера Салиходжаева

Самолет авиакомпании Air Astana, выполнявший сегодня рейс Алматы-Актобе по техническим причинам вернулся обратно в аэропорт вылета, информировал менеджер по корпоративным коммуникациям Air Astana Тлек Абдрахимов.


«Самолет, выполнявший сегодня рейс KC863 Алматы-Актобе, вылетел по расписанию в 10:35 минут. По технической причине командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета, а также для того, чтобы избежать большей задержки из-за отсутствия технической поддержки в Актобе», - сказал Абдрахимов.

25 апреля текущего года самолет авиакомпании Air Astana Airbus А320neo, выполнявший рейс Алматы – Актау, также был направлен обратно в аэропорт Алматы из-за сбоя в системе индикации уровня масла в двигателе.

Ранее 10 апреля самолет национального перевозчика Air Astana, летевший из Алматы в Дубай, был вынужден вернуться в аэропорт вылета по техническим причинам. Кроме того в марте этого года дефект двигателя стал причиной экстренной посадки самолета авиакомпании в Актобе.

В 2016 году пилоты Air Astana 92 раза изменили плана полета, дважды – по техническим причинам. В 2017 году имели место 34 подобных случая, один раз причиной послужили технические неполадки.

Елизавета Цой
Елизавета Цой

Журналист

Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые
Новости
Банки перестали обменивать банкноты номиналом 2000, 5000 и 10000 тысяч тенге
Новости
Кульджинский тракт перекроют от проспекта Рыскулова до улицы Тараз
Новости
Двое врачей и трое членов экипажа погибли в авиакатастрофе под Алматы
Новости
Пять человек погибли в результате крушения АН-28 под Алматы
Новости
Самолет санавиации потерпел крушение на подлете к Алматы
Новости
Стеклянный мост планируют построить в горах Бурабая