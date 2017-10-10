В Астане будут развивать уличную торговлю

Во вторник в ходе заседания правительства министерство сельского хозяйства презентовало кабинету министров дорожную карту продовольственного пояса Астаны. В частности, для стимулирования поставок продовольствия в столицу, включая недостающие виды продовольствия из других регионов Казахстана, на законодательном уровне будет установлен статус «Участник продпояса города Астаны», который обеспечит сельхозпроизводителям ряд привилегий. Кроме того, заявил вице-министр сельского хозяйства Кайрат Айтуганов, будет предпринят ряд мер, который снизит цены и искоренит посредников на этом рынке.

В частности, среди льгот, которые получат фермеры, Айтуганов назвал приоритет в выплате субсидий, предусмотренный правилами субсидирования, льготные кредиты в дочерних организациях Холдинга «КазАгро», финансирование, в том числе, фьючерсного от столичных торговых сетей в рамках средств, которые выделяет акимат города Астаны через СПК по линии стабилизационных фондов.

«Такая практика уже успешно применяется, и мы предлагаем ее скорректировать на закуп продукции у отечественных производителей», - отметил вице-министр.

Кроме того, аграрии получат доступ к рынкам сбыта, включая и коммунальные, на льготных условиях.

«Предлагается, чтобы такой статус присваивался через общественные организации, аккредитованные в НПП «Атамекен» на принципах саморегуляции и без вмешательства чиновников. Такая мера создаст понятные и прозрачные экономические стимулы в осуществлении поставок своей продукции на рынок столицы», - пояснил Айтуганов.

Для реализации задачи по расширению торговой инфраструктуры, в Астане до конца года введется в действие 50 модульных торговых павильонов. Для данных целей акиматом столицы выделены земельные участки и привлечены инвестиции в размере 90 млн тенге, в рамках программы «Развития уличной торговли».

«Это существенным образом улучшит доступ сельхозпроизводителей на рынок столицы и позволит сократить количество посредников. В целом реализация дорожной карты обеспечит население города Астаны необходимым объемом продовольствия в паритетном соотношении «цена/качество», - считает вице-министр.