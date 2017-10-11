В акимате Бостандыкского района Алматы установлен факт хищения 120 млн тенге

Прокуратура города установила факт хищения более 120 миллионов тенге должностными лицами акимата Бостандыкского района и подрядной организацией, заместителю акима назначено два года лишения свободы, сообщает в среду Sputnuk Казахстан со ссылкой на пресс-службу надзорного органа.

«В ходе проверки прокуратурой города Алматы установлен факт хищения в размере 121,2 миллиона тенге должностными лицами акимата Бостандыкского района и подрядной организацией ТОО «DANIYA Construction», - цитирует информагентство сообщение пресс-службы.

Похищенные бюджетные средства предназначались на ликвидацию последствий схода ливневых вод в районе улиц Алмалы, Восточная, Подгорная Бостандыкского района.

Как отметили в надзорном органе, договор о госзакупках не исполнен, работы не выполнены, расчеты с поставщиком произведены на основании подложных документов.

По данному факту прокуратурой города возбуждено уголовное дело по статье 361 (злоупотребление полномочиями), а в отношении должностных лиц подрядной организации по статье 189 Уголовного кодекса (присвоение чужого имущества в особо крупном размере).

Приговором суда заместителю акима Бостандыкского района назначено наказание в виде двух лет лишения свободы. На основании закона об амнистии неотбытую часть наказания суд заменил ограничением свободы с привлечением к принудительному труду в местах, определяемых местными исполнительными органами, на 100 часов в год.

Двое руководителей подрядной организации ТОО «DANIYA Construction» и ТОО «Саулет Сапа Курылыс» получили от 5 до 6 лет лишения свободы.

Приговор вступил в законную силу.