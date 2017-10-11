Инфляция в Казахстане в 2017 году составит 7% - МВФ

Международный валютный фонд (МВФ) ожидает, что инфляция в Казахстане в 2017 году составит 7%, в 2018 году — 6,2%, говорится в октябрьском обзоре мировой экономики (World Economic Outlook) фонда, пишет центр деловой информации «Капитал» со ссылкой на Интерфакс-Казахстан.

Издание напоминает, что в апрельском обзоре МВФ прогнозировал инфляцию в Казахстане в 2017 году на уровне 8%, в 2018 году — 7,2%.

Рост ВВП Казахстана в 2017 году, согласно октябрьскому прогнозу МВФ, составит 3,3%, в 2018 году — 2,8%.

Министерство национальной экономики ожидает роста ВВП по итогам 2017 года на 3,4%. В 2016 году ВВП страны увеличился на 1%. Инфляция в Казахстане в 2016 году составила 8,5%. В текущем году правительство прогнозирует инфляцию в диапазоне 6,9−7,5%.