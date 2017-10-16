«Выговор равносилен освобождению от должности» – президент министру Бозумбаеву

Нурсултан Назарбаев назвал дефицит топлива в стране результатом несвоевременного принятия мер со стороны правительства Казахстана и министерства энергетики. В свою очередь, министр Канат Бозумбаев доложил президенту страны о текущем состоянии на рынке горюче-смазочных материалов и модернизации нефтеперерабатывающих заводов, сообщает Акорда.

«Министерство энергетики отвечает за вопросы топливно-энергетического комплекса страны. В том числе и за обеспечение внутреннего рынка горюче-смазочными материалами. Ситуация с их дефицитом в стране показала, что со стороны Правительства и министерства энергетики допущена халатность и безответственность. Еще в мае месяце вы подписали график ремонтов НПЗ. И знали, что осенью два из трех заводов встанут на ремонт. Каждый год происходит подобное. Раз об этом знали, то должны были подготовиться и завести соответствующее количество энергоносителей для обеспечения населения ГСМ. Этого сделано не было», – сказал президент.

Кроме того, Назарбаев назвал принятые ранее меры недостаточно эффективными:

«Вы вносите немало хороших инициатив, которые поддерживаются мною и правительством. Было предложено отменить государственное регулирование цен, чтобы избежать дефицита топлива. Однако на рынке снова нехватка ГСМ. В этой связи, по предложению правительства, я объявил вам выговор. И это равносильно освобождению от должности», – напомнил он Бозумбаеву.

Канат Бозумбаев доложил президенту о том, что к этом году завершится модернизация двух нефтеперерабатывающих заводов, один из которых будет запущен уже в ноябре:

«В ноябре планируется запустить Павлодарский завод. Атырауский НПЗ предполагается завершить до 16 декабря. Здесь впервые будет использована установка каталитического крекинга, тем самым планируется увеличить объем нефтепродуктов и улучшить их качество», – сказал министр энергетики.

Министр заверил Нурсултана Назарбаева, что в следующем году рынок Казахстана будет обеспечен высококачественным топливом, в том числе и авиационным.