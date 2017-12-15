Указ опубликован на сайте Акорды в пятницу
Президент освободил Аскара Мырзахметова от занимаемых должностей

В пятницу президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ об освобождении от занимаемой должности заместителя премьер-министра – министра сельского хозяйства Аскара Мырзахметова, сообщает пресс-служба Акорды.

Указом главы государства Мырзахметов Аскар Исабекович освобожден от должности заместителя премьер-министра Республики Казахстан – министра сельского хозяйства Республики Казахстан», - говорится в тексте сообщения.

Председатель фонда «Самрук-Казына» Умирзак Шукеев назначен заместителем премьер-министра – министром сельского хозяйства. Соответствующий указ подписал в пятницу президент Нурсултан Назарбаев

55-летний Аскар Мырзахметов – выпускник Алматинского зооветеринарного института по специальности зооинженер и целевой аспирантуры Всесоюзного научно-исследовательского института животдноводства. В разные годы занимал должности главы совета директоров Продкорпорации, первого вице-министра сельского хозяйства, министра сельского хозяйства, посла Казахстана в Узбекистане, главы социально-предпринимательской корпорации «Онтустик» в ЮКО, акима ЮКО, первого заместителя председателя партии «Нур Отан». С мая 2016 года до нынешнего назначения занимал пост министра сельского хозяйства. В середине июня 2016 года также стал заместителем премьер-министра и возглавил комиссию по земельным реформам.

Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые
Новости
684 шахтера продолжают оставаться под землей в Карагандинской области
Новости
Назарбаев подписал закон о жилищных отношениях военнослужащих
Новости
Задержание Томиловой прокомментировали в ДВД Карагандинской области
Новости
​Дарига Назарбаева о забастовке шахтеров: «Не занимайте сразу обвинительную позицию»
Новости
Суд Шахтинска приостановил забастовку шахтеров
Новости
​Компания «АрселорМиттал Темиртау» подала в суд на шахтеров