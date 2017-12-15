Президент освободил Аскара Мырзахметова от занимаемых должностей

Указом главы государства Мырзахметов Аскар Исабекович освобожден от должности заместителя премьер-министра Республики Казахстан – министра сельского хозяйства Республики Казахстан», - говорится в тексте сообщения.

Председатель фонда «Самрук-Казына» Умирзак Шукеев назначен заместителем премьер-министра – министром сельского хозяйства. Соответствующий указ подписал в пятницу президент Нурсултан Назарбаев

55-летний Аскар Мырзахметов – выпускник Алматинского зооветеринарного института по специальности зооинженер и целевой аспирантуры Всесоюзного научно-исследовательского института животдноводства. В разные годы занимал должности главы совета директоров Продкорпорации, первого вице-министра сельского хозяйства, министра сельского хозяйства, посла Казахстана в Узбекистане, главы социально-предпринимательской корпорации «Онтустик» в ЮКО, акима ЮКО, первого заместителя председателя партии «Нур Отан». С мая 2016 года до нынешнего назначения занимал пост министра сельского хозяйства. В середине июня 2016 года также стал заместителем премьер-министра и возглавил комиссию по земельным реформам.