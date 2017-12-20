​В Астану прибывают участники встречи по Сирии

Переговоры назначены на 21-22 декабря
В Астану прибывают делегации стран-гарантов режима прекращения боевых действий в Сирии. Кроме России, Ирана и Турции в переговорах примут участие представители правительства Сирии и сирийской оппозиции, представители ООН и стран наблюдателей – США и Иордании, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел.
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