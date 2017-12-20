Переговоры назначены на 21-22 декабря
​В Астану прибывают участники встречи по Сирии
Фото Жанары Каримовой

В Астану прибывают делегации стран-гарантов режима прекращения боевых действий в Сирии. Кроме России, Ирана и Турции в переговорах примут участие представители правительства Сирии и сирийской оппозиции, представители ООН и стран наблюдателей – США и Иордании, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел.

Очередной раунд переговоров пройдет в Астане 21-22 декабря. 21 декабря планируется проведение двусторонних и многосторонних консультаций, на 22 декабря запланировано пленарное заседание:

«Делегацию России возглавляет Специальный представитель Президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев, Турции – заместитель министра иностранных дел Седат Онал, Ирана – заместитель министра иностранных дел Хусейн Джабери Ансари», – говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что по итогам седьмой международной встречи по Сирии в Астане, которая прошла в октябре, участники отметили необходимость наращивания гуманитарной помощи и продолжения борьбы с терроризмом.

Айсулу Тойшибекова
Айсулу Тойшибекова

Репортер интернет-журнала Vласть

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