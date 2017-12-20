Специалисты, представившие неверную информацию о зарплатах шахтеров будут наказаны – Дуйсенова

Неверную информацию о заработной плате шахтеров компании «АрселорМиттал Темиртау» министр труда и социальной защиты Тамара Дуйсенова получила от главного инспектора труда Карагандинской области. Как заявила в среду в кулуарах правительства журналистам глава ведомства, по данному факту сейчас проводится служебное расследование, и виновные будут наказаны.

«В отношении оплаты труда, которую я вам озвучила. Мы вам всегда озвучиваем официальную информацию, представляемую уполномоченным органом или непосредственно, предприятием. Поэтому моя информация, которую я вам сообщила – это была официальная информация, которая была получена от главного инспектора труда Карагандинской области», - заверила Дуйсенова.

Она также объяснила, что каждый главный инспектор труда перед тем, как представить информацию в министерство, на месте работает с предприятиями и узнает информацию.

«В этой связи, сейчас идет служебное расследование о том, кто, какую информацию представил. И по результатам этого служебного расследования, будут, конечно, наказаны лица, представившие эту (неверную информацию - V) информацию. Сейчас расследование ведется, и по окончании скажем», - пообещала министр.

Напомним, неделю назад Дуйсенова заявила журналистам, что на сегодня самая минимальная зарплата на ремонтно-пусковых участках составляет 208 тысяч тенге, а в шахтах, где идет добыча – 326 тысяч тенге. Однако бастующие шахтеры заявили, что таких денег никогда не получали, а в доказательство своих слов опубликовали свои зарплатные квитанции.