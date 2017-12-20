Специалисты, представившие неверную информацию о зарплатах шахтеров будут наказаны – Дуйсенова

По информации министра, сейчас ведется служебное расследование
Тамара Вааль, Астана, Vласть
Неверную информацию о заработной плате шахтеров компании «АрселорМиттал Темиртау» министр труда и социальной защиты Тамара Дуйсенова получила от главного инспектора труда Карагандинской области. Как заявила в среду в кулуарах правительства журналистам глава ведомства, по данному факту сейчас проводится служебное расследование, и виновные будут наказаны.
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