В Казахстане введут мораторий на строительство новых зданий в рамках оптимизации бюджета

В рамках оптимизации расходов бюджета в Казахстане сократят численность подведомственных организаций, численность их сотрудников, а также запретят строительство новых зданий и сооружений. Об этом в среду в ходе брифинга в мажилисе сообщил заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин.

По словам Жумангарина, на сегодняшний день по руководством главы администрации президента создана рабочая группа, которая оптимизирует расходы в различных сферах. Сам вице-премьер возглавляет подгруппу по оптимизации бюджетных расходов в бюджетной сфере.

«Мы подготовили ряд предложений, в ближайшее время их согласуем, и начнется их имплементация. Прежде всего мы будем сокращать подведомственные организации, сокращать численность в этих подведомственных организациях, ставим мораторий на увеличение численности в государственных организациях, на новое строительство, зданий, сооружений и так далее», - пояснил глава Миннацэкономики.

Жумангарин не смог ответить, какую экономию это даст бюджету. Однако добавил, что планируется ввести мораторий на рост административных расходов во всех госорганах и зафиксировать их на текущем уровне.

Что же касается запрета на строительство, в том числе административных зданий, он пояснил, что все же будет ряд исключений.

«У нас, допустим, новый город Конаев, там надо строить – это мы будем продолжать. Надо закончить начатые здания, потому что завтра (строительство – В.) станет дороже», - сказал он.

Также Жумангарин пояснил по сокращению численности персонала в подведомственных организацих: «Допустим, если будет необходимость, перераспределять вакансии с одного госоргана в другой. То есть если в одном госоргане есть многолетние вакансии, структурные, передавать их в другой госорган, которому нужна численность».

Он также напомнил, что по новому Бюджетному кодексу будет введена система региональных стандартов. И теперь будут строить там, где есть региональные дисбалансы. Все это, считает Жумангарин, «приведет к тому, что бюджет будет оптимизирован».