Российские телеканалы не будут отключены на территории Казахстана – Абаев

Российские телеканалы полностью не будут отключены в Казахстане, но от определенных, возможно, придется отказаться, заявил в четверг в ходе пленарного заседания сената министр информации и коммуникаций Даурен Абаев. И вопрос здесь в экономической составляющей. Как сообщил глава ведомства, соответствующие консультации будут проведены в январе-феврале 2018 года, после чего и будет принято окончательное решение.

«По поводу российских каналов. Мы договорились с нашими российским коллегами, что в январе-феврале проведем соответствующие консультации. До этого времени телеканалы не будут отключены», - заявил Абаев.

По его словам, вопрос здесь стоит только в экономической плоскости, так как некоторые российские телеканалы поднимают цены на свои услуги. При этом, это делают операторы, которые не пользуются большим спросом. В качестве примера министр привел телеканал «Россия-Культура».

«Поднимается тариф. У наших частных операторов есть право отказаться от этого канала. И вопрос тут только в экономической плоскости. Они поднимают тариф, наши смотрят на рейтинги этого телеканала, и принимают решение об отключении. Но мы приняли решение что, учитывая взаимоотношения между нашими странами и, учитывая определенную чувствительность данного вопроса, провести определенные консультации, и после них прийти к единому знаменателю», - отметил Абаев, заверив, что речь не идет о закрытии российских каналов на территории Казахстана.