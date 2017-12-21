В настоящее время авиакомпания проходит аккредитацию иностранного перевозчика для выполнения полетов в Казахстан
Российская авиакомпания «Ангара» планирует открыть рейсы в Казахстан
фото ato.ru

С апреля 2018 года российский перевозчик впервые планирует начать полеты в Казахстан по маршруту Красноярск — Алматы, а в дальнейшем открыть маршруты Иркутск — Астана, Иркутск — Алматы, Красноярск — Астана, сообщил комитет гражданской авиации министерства по инвестициям и развитию Казахстана по итогам встречи с представителем «Ангары» Андреем Паутовым, пишет Sputnik.

По мнению Паутова, направление будет востребовано представителями казахской диаспоры, проживающими в Иркутской области, Сибири и Дальневосточном федеральном округе России, а также туристами, желающими посетить озеро Байкал.

В настоящее время авиакомпания проходит процедуру аккредитации иностранного перевозчика для выполнения рейсов в Казахстан.

В комитете гражданской авиации отметили, что реализация программы по связыванию крупных городов Казахстана и России развивает транзитный потенциал местных аэропортов.

Авиакомпания «Ангара» — один основных авиаперевозчиков Восточной Сибири. Выполняет регулярные пассажирские рейсы по Иркутской области, Сибири и Дальневосточному федеральному округу, а также чартерные полеты по России.

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