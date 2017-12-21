Казахстан планирует в 2018 году добыть 23 тысячи тонн урана

В следующем году Казахстан планирует добыть 23 тысячи тонн урана, сообщил в четверг в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций глава АО НК «Казатомпром» Галымжан Пирматов.

«У всех наших компаний есть контракты на недропользование, на основании которых они ведут деятельность по добыче урана. В этих контрактах указаны ежегодные объемы добычи. Они могут отличаться из года в год. На следующий год, если бы все компании в Казахстане добывали бы в соответствии с контрактными обязательствами, они бы добыли более 27 тысяч тонн. Мы планируем добыть в 2018 году около 23 тысяч тонн», - рассказал Пирматов.

Он также сообщил, что в текущем году объем добычи также ожидается на уровне 23 тысяч тонн.

При этом, в «Казатомпроме» не делают прогноз стоимости урана на следующий год.

«Цена сейчас вокруг 25 долларов, ее поведение будет зависеть от основных игроков на рынке. Но в среднесрочной перспективе мы смотрим очень позитивно на спрос на нашу продукцию», - отметил глава компании.

Ранее сообщалось, что «Казатомпром» намерен сократить объем добычи урана на 20% от контрактных объемов в течение предстоящих трех лет. Однако, заверили в компании, это не повлияет на текущие контрактные обязательства по поставке урана.