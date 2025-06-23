Почти 300 граждан Казахстана эвакуированы из Ирана и Израиля – МИД

230 граждан Казахстана эвакуировано из Ирана и 66 – из Израиля, сообщил в понедельник в ходе брифинга официальный представитель министерства иностранных дел Айбек Смадияров. По его данным, в этих странах остаются еще 220 казахстанцев.

«На прошлой неделе мы провели масштабную работу – операцию по эвакуации наших граждан. Это происходило в крайне сложных условиях. Наши дипломаты приложили максимум усилий. В результате из Ирана на сегодняшний день эвакуированы 230 наших граждан, а из Израиля – 66 человек», - сказал Смадияров.

По его словам, из Израиля эвакуация проходила автобусами до границы с Египтом. Оттуда казахстанцев доставляли до Каира, после чего вывозили в Шымкент и затем уже – по регионам Казахстана. Из Ирана эвакуация шла разными маршрутами через три страны – Азербайджан, Туркменистан и Армению.

«Очень трудно было в ночное время – по горным серпантинам. Бывало, что люди по 17 часов находились в автобусах. Границы были закрыты. Нам приходилось прилагать как дипломатические, так и человеческие усилия, чтобы среди ночи границы открывались и людей принимали. То есть иранская сторона выпускала, а другие страны – Азербайджан, Армения, Туркменистан – принимали. Все происходило в условиях внезапно возникшей ситуации», - добавил официальный представитель МИД.

Сейчас граждане Казахстана находятся в безопасности. Однако, по данным внешнеполитического ведомства, в Иране остаются еще около 50 человек, большинство из которых – сотрудники дипломатических миссий. Их не будут эвакуировать, так как в противном случае, «кто тогда поможет остальным». В Израиле остаются около 170 казахстанцев. Смадияров отметил, что они могут покинуть территорию этой страны по собственному желанию, а если обратятся в посольство – им окажут помощь.