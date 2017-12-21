В России планируется принятие закона о криптовалютах

«У нас сегодня еще будет встреча узким кругом, где мы будем расставлять последние акценты перед презентацией законопроекта. Криптовалюта определяется как иное имущество, не выделяются никакие названия - биткойны, эфириумы», - сказал Аксаков, подчеркнув, что это не последняя версия, она еще будет обсуждаться.

Аксаков также заявил, что законопроект о криптовалютах может быть принят до конца марта.

«У нас срок обозначен президентом - 18 июля. Через неделю будет презентация законопроекта, который начнет дискутироваться - очевидно, дискуссии будут самые жаркие, у нас точки зрения диаметрально противоположные, в том числе о том, что регулировать вообще ничего не надо. После озвучивания правовой конструкции будет дискуссия с участием профессионалов, на основе этой дискуссии мы сформулируем окончательный вариант законопроекта. Срок - я думаю, что реальный - первый квартал, конец марта, потому что после узаконивания этого решения надо принять подзаконные акты», - сказал он.