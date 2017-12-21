В России планируется принятие закона о криптовалютах

В России 28 декабря пройдет презентация законопроекта о регулировании криптовалют, сообщил на пресс-конференции в ТАСС глава комитета Государственной думы по финансовому рынку Российской Федерации Анатолий Аксаков, пишет ТАСС.
«У нас сегодня еще будет встреча узким кругом, где мы будем расставлять последние акценты перед презентацией законопроекта. Криптовалюта определяется как иное имущество, не выделяются никакие названия - биткойны, эфириумы», - сказал Аксаков, подчеркнув, что это не последняя версия, она еще будет обсуждаться.
Аксаков также заявил, что законопроект о криптовалютах может быть принят до конца марта.
«У нас срок обозначен президентом - 18 июля. Через неделю будет презентация законопроекта, который начнет дискутироваться - очевидно, дискуссии будут самые жаркие, у нас точки зрения диаметрально противоположные, в том числе о том, что регулировать вообще ничего не надо. После озвучивания правовой конструкции будет дискуссия с участием профессионалов, на основе этой дискуссии мы сформулируем окончательный вариант законопроекта. Срок - я думаю, что реальный - первый квартал, конец марта, потому что после узаконивания этого решения надо принять подзаконные акты», - сказал он.
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