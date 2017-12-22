​Тенге вырос до 332,8 за доллар

Объем торгов по итогам утренней сессии в пятницу составил $122,55 млн., показав снижение на $42,25 млн. по сравнению с результатами утренних торгов в четверг.

На 11:15 по времени Астаны февральские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по $64,76 за баррель. Как писал Reuters, котировки несколько ослабли на вечерних торгах четверга после новостей о возобновлении работы крупного оператора трубопроводов Forties. Однако к утру пятницы они выросли на 0,3%.

Накануне источники агентства Reuters сообщили, что ОПЕК и не входящие в организацию страны начали разрабатывать стратегию выхода из сделки по сокращению добычи нефти. По их данным, во время последней встрече участников сделки в Вене секретариату организации была поставлена задача разработать план выхода из соглашения с различными вариантами. Однако пока рано говорить, как может выглядеть документ.

По прогнозу банка Goldman Sachs, объем запасов нефти стабилизируется к середине 2018 года, «приводя к постепенному отказу от сокращений и увеличений уровня добычи в ОПЕК и России во втором полугодии». Банк также добавил, что при сокращении добычи ОПЕК и росте производства в странах вне картеля «есть риск снижения цен» во второй половине 2018 года.