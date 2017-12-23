Бывший председатель национальной компании «Астана-ЭКПО-2017» Ахметжан Есимов возглавил фонд Самрук-Казына. В субботу по поручению президента его представил коллективу премьер-министр Бакытжан Сагинтаев и руководитель администрации президента Адильбек Джаксыбеков, передает сайт primeminister.kz

Как сообщается, премьер-министр отметил заслуги Ахметжана Есимова перед страной и подчеркнул его высокий профессионализм и ответственность в выполнении наиболее сложных государственных задач.

«За короткий период времени Есимов организовал эффективную подготовку и успешное проведение «Международной выставки Экспо-2017», - говорится в сообщении.

67-летний Ахметжан Есимов в различные годы руководил администрацией президента, был министром сельского хозяйства, вице-премьером, акимом Алматинской области и города Алматы. Последние два с половиной года руководил национальной компанией «Астана-ЭКСПО-2017».

«Перед Фондом стоят очень важные задачи, поставленные главой государства, в том числе по дальнейшей реализации программы трансформации», — отметил Сагинтаев.