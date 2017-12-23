Сегодня его представили коллективу
Тамара, Вааль, Астана, Vласть
Бывший председатель национальной компании «Астана-ЭКПО-2017» Ахметжан Есимов возглавил фонд Самрук-Казына. В субботу по поручению президента его представил коллективу премьер-министр Бакытжан Сагинтаев и руководитель администрации президента Адильбек Джаксыбеков, передает сайт primeminister.kz
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