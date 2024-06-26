«Самрук-Казына» и «Самрук-Энерго» учредили компании по запуску ТЭЦ в трех городах

Новые ТЭЦ будут построены в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске
Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» и его «дочка» «Самрук-Энерго» учредили три новые компании, которые займутся строительством и управлением ТЭЦ в трех городах – Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске.
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