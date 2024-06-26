«Самрук-Казына» и «Самрук-Энерго» учредили компании по запуску ТЭЦ в трех городах

Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» и его «дочка» «Самрук-Энерго» учредили три новые компании, которые займутся строительством и управлением ТЭЦ в трех городах – Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске.

Согласно информации, предоставленной «Самрук-Казына» на Казахстанскую фондовую биржу, фонд стал владельцем 50%-ной доли во всех трех новых компаниях. Согласно данным бизнес-регистра, другим совладельцем компаний стало «Самрук-Энерго».

Все три компании зарегистрированы в Астане, их руководителем стал Едил Копенов, возглавляющий в настоящее время «Алматыэнергосбыт».

Ранее Казахстан подписал соглашение с Россией о строительстве трех новых угольных ТЭЦ в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске. Уполномоченными организациями по проектам с двух сторон определены ООО «ИНТЕР РАО – Экспорт» и АО «Самрук-Энерго». Сообщается, что «Самрук-Энерго» уже сформирована соответствующая дорожная карта для начала реализации первой по счету ТЭЦ уже в этом году – в Кокшетау.

Полная стоимость строительства пока не называлась.