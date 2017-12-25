Власти Саудовской Аравии освободили 20 обвиненных в коррупции

Среди них бывший министр финансов и член совета директоров Saudi Aramco Ибрагим Абдель Азиз аль-Ассаф
Власти Саудовской Аравии освободили из-под ареста 20 человек, которых ранее обвинили в коррупции. Среди освобожденных бывший министр финансов и один из членов руководства государственной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco Ибрагим Абдель Азиз аль-Ассаф. Его обвиняли в мошенничестве, связанном с проектом по расширению мечети в Мекке, сообщает в понедельник Коммерсант.
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