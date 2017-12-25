Власти Саудовской Аравии освободили 20 обвиненных в коррупции

Власти Саудовской Аравии освободили из-под ареста 20 человек, которых ранее обвинили в коррупции. Среди освобожденных бывший министр финансов и один из членов руководства государственной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco Ибрагим Абдель Азиз аль-Ассаф. Его обвиняли в мошенничестве, связанном с проектом по расширению мечети в Мекке, сообщает в понедельник Коммерсант.

Источники издания The Wall Street Journal рассказали, что саудовские власти также освободили из-под стражи принца Турки бен Халида, бывшего помощника министра финансов и бывшего руководителя компании Saudi Telecom. «Все они вышли на свободу»,— подтвердили они. При этом информаторы отметили, что в отношении тех, кто остался под арестом, скоро начнутся судебные разбирательства по обвинению в коррупции.

О задержании в Саудовской Аравии принцев, министров, а также бывших чиновников стало известно 5 ноября. В число предъявленных им обвинений входят: отмывание денег, злоупотребление властью, взяточничество и растрата. Санкционировал аресты высший комитет по борьбе с коррупцией, который создал король Сальман, а возглавил кронпринц Мухаммед бен Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд. В рамках кампании по борьбе с коррупцией власти страны хотят конфисковать до $800 млрд.