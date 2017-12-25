​Казахстан не урегулирует спор по Карачаганаку до конца года

Министерство энергетики планирует урегулировать спор с консорциумом Карачаганака до конца марта 2018 года. Об этом журналистам сообщил в понедельник в кулуарах мажилиса вице-министр энергетики Магзум Мирзагалиев. Ранее планировалось решить спор до конца 2017 года.

«Мы пока в переговорах, переговоры продолжаем. По всей видимости, до конца года мы урегулировать не успеем. Потому что вопрос очень сложный. Сейчас мы берем для себя временной график до конца первого квартала следующего года, то есть до конца марта. Но, по ходу переговоров сроки могут корректироваться», - сообщил Мирзагалиев.

По его словам, уже сегодня есть «четкое понимание о дружественном урегулировании» спора. И именно в рамках «дружественного урегулирования» будет обсуждаться какой-либо проект, который Карачаганкский консорциум «мог бы предложить нашей стране».

«По этому проекту мы пока еще не договорились, в смысле, мы его пока еще не определили. Потому что мы должны в начале, в рамках дружественного урегулирования определить базу - на сколько претендует республика, соответственно, на сколько соглашается консорциум. И потом, когда мы определим ту или иную условную компенсацию, после этого мы можем ее обсуждать в обмен на какой-либо проект», - объяснил вице-министр.

Отметим, что ранее министр энергетики Канат Бозумбаев говорил о том, что спор может быть урегулирован до конца текущего года.

«Результатов не могу объявить, но, скажем, есть прогресс в пользу Казахстана. Думаю, до конца года мы вам доложим вместе с акционерами и пригласим вас за стол, где мы что-нибудь подпишем», - говорил тогда он.

В конце октября 2015 года агентство Bloomberg сообщало, что правительство Казахстана может предъявить штраф в $2 млрд консорциуму Карачаганак Петролиум Оперейтинг. Bloomberg связывал его причину с невыполнением обязательств по договору о разработке месторождения. В качестве возмещения ущерба государство могло увеличить свою долю в Карачаганаке.

В середине ноября 2015 года тогдашний министр энергетики Владимир Школьник заявлял, что ведомство не предъявляло претензий к КПО. Однако в начале июня 2016 года издание Financial Times писало, что консорциум предложил заплатить казахстанскому правительству около $300 млн. за разрешение споров.

В июле 2016 года новый министр энергетики Канат Бозумбаев заявил, что ведет «дружественные переговоры» с акционерами КПО. Информацию о намерении страны обратиться в арбитраж он называл несоответствующей действительности. В конце декабря 2016 года он также сообщал, что Казахстан получил «определенное предложение» от участников карачаганакского консорциума. Бозумбаев подчёркивал, что, если руководство страны будет удовлетворено его условиями, арбитраж с консорциумом будет прерван.

«Карачаганак Петролиум Оперейтинг» - консорциум компаний, разрабатывающих нефтегазоконденсатное месторождение Карачаганак, расположенное вблизи города Аксай Западно-Казахстанской области. В консорциум входят BG Group, Eni (каждой принадлежит по 29,25%), Chevron (18%), «Лукойл» (13,5%) и «КазМунайГаз» (10%).