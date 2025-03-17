Нефтяную компанию Buzachi Operating Ltd оштрафовали на 8,4 млрд тенге

Нефтяная компания Buzachi Operating Ltd оштрафована на 8,4 млрд тенге за допущенные потери нефти и газа на месторождении Северные Бузачи в течение шести лет, сообщила пресс-служба генеральной прокуратуры.

По информации ведомства, апелляционная инстанция оставила решение суда первой инстанции без изменений, и судебные акты вступили в законную силу.

«В начале марта текущего года [Buzachi Operating Ltd] полностью возместила причиненный государству ущерб», – говорится в сообщении генеральной прокуратуры.

Buzachi Operating Ltd – операционная компания, основанная в декабре 2004 года для разработки месторождения Северные Бузачи в Мангистауской области. Извлекаемые запасы месторождения составляют 546 млн баррелей нефти. Его разработка ведется китайскими компаниями CNPC и SINOPEC, каждая из которых владеет 50% акций Buzachi Operating Ltd.