Нефтяную компанию Buzachi Operating Ltd оштрафовали на 8,4 млрд тенге

Компания сжигала сырой газ без разрешения и допускала потери нефти и газа на протяжении шести лет
Нефтяная компания Buzachi Operating Ltd оштрафована на 8,4 млрд тенге за допущенные потери нефти и газа на месторождении Северные Бузачи в течение шести лет, сообщила пресс-служба генеральной прокуратуры.
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