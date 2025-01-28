​Более 800 перспективных промышленных проектов находится на контроле правительства — Бектенов

Более 800 перспективных индустриальных проектов находится на контроле правительства. Этого все еще недостаточно для обеспечения высокого экономического роста, но у промышленности Казахстана имеется высокий потенциал развития, заявил премьер-министр Олжас Бектенов во время расширенного заседания правительства.

«На контроле правительства более восьмиста перспективных проектов. Несмотря на отдельные положительные результаты, текущая динамика экономического роста недостаточна. Промышленный потенциал Казахстана намного более масштабен», заявил Бектенов.

Из числа реализующихся проектов премьер выделил четыре нефтегазовых проекта КазМунайГаза в Кызылординской, Атырауской и Актюбинской областях, по которым в 2024 году началось бурение. Общие геологические ресурсы этих проектов составляют более 800 млн тонн нефти.

В 2025 году также ожидается начало добычи казахстанской сланцевой нефти. По словам Бектенова, это создаст дополнительные стимулы для привлечения инвестиций в нефтегазовую отрасль.

Кроме того, в 2025 году начнется добыча газа на месторождениях «Западная Прорва» и «Барханная» с запасами порядка 19 млрд куб. м.

Продолжается строительство газоперерабатывающих заводов на Кашагане и в Жанаозене.

Правительство ожидает принятия инвестиционных решений по проектированию второго газоперерабатывающего завода (ГПЗ) на Кашагане и ГПЗ на Карачаганаке.

Помимо этого в Карагандинской области было обнаружено крупное месторождение, содержащее 17 видов редкоземельных металлов. Также разрабатывается ТЭО по производству в Карагандинской области графитового концентрата, используемого в производстве батарей для электромобилей.