ЦИК России отказал Навальному в регистрации кандидатом в президенты

Центризбирком в понедельник, 25 декабря, отказал Алексею Навальному в регистрации в качестве кандидата в президенты России. Политик лично прибыл в ЦИК, чтобы присутствовать при рассмотрении вопроса о его регистрации. Согласно проекту решения, Центризбиркому было предложено отказать группе Навального в регистрации в связи с отсутствием у самого оппозиционера пассивного избирательного права из-за судимости. 12 членов ЦИК проголосовали за проект решения, сообщают в понедельник Ведомости .

Выступая во время обсуждения, член ЦИК, экс-судья Конституционного суда Борис Эбзеев напомнил присутствующим в зале, что постановление Конституционного суда от 10 октября 2013 года однозначно ограничивает пассивное избирательное право осужденных по тяжким статьям. Им запрещено участвовать в выборах в течение 10 лет после снятия или погашения судимости. Навальный, по информации ГИАЦ МВД, 8 февраля 2017 года был осужден к 5 годам лишения свободы. В феврале 2017 года Ленинский суд Кирова повторно (первый приговор отменен по решению Европейского суда по правам человека) приговорил Навального к пяти годом условно по делу «Кировлеса».

Председатель ЦИК Элла Памфилова уточнила, что у комиссии не было претензий к другим документам Навального.

Навальный, в свою очередь, вспомнил, как его не пустили на парламентские выборы, и заявил: «Не люблю ЦИК. Я постоянно делаю вашу работу: все время говорю, как сделать, чтобы больше людей пришли на выборы. Я вас призываю-призываю, а вы все время говорите "нет"». ЦИК и при Владимире Чурове, и при Памфиловой все время «плетет какие-то юридические кружева», считает Навальный: но поверх - большая красная надпись: не пустим на выборы тех, кто против коррупции, кто ведет реальную избирательную кампанию.

«Недопуск меня на выборы исключит миллион людей из участия в выборах», - заявил Навальный. По его словам, ЕСПЧ признал приговор по делу «Кировлеса» фальсифицированным, а Россия не исполняет его решение. Он подчеркнул, что если его не пустят на выборы – это будет решение против 16 000 выдвинувших его, тысяч волонтеров, которые работали год, и миллионов людей. «Вы же не роботы, розовые такие упитанные, можно потрогать. Можно же один раз в жизни совершить нормальный поступок?» – заявил политик. Он пообещал избирательную забастовку: «Уверяем вас, мы будем активны и никто не признает эти выборы».

После оглашения решения ЦИК Навальный довольно быстро собрался к выходу. Перед этим он сказал журналистам, что решение было ожидаемым: «Мне показалось, что ЦИК и сама Памфилова даже не пытались изобразить, что решение не имеет политической мотивации». У нас есть план, он совершенно готов, заявил политик: мы объявляем забастовку избирателей. «Будем призывать бойкотировать эти выборы, мы не признаем результаты этих выборов и будем разворачивать большую общенациональную кампанию по забастовке, которая будет включать агитацию не только против выборов, но и наблюдение и контроль за явкой», - добавил он. Политик подчеркнул, что решение будет обжаловано «везде», но «мы понимаем прекрасно, что это все часть одной системы».