Суд Франции запретил Марин Ле Пен участвовать в предстоящих выборах президента

Суд Франции признал лидера крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен виновной в злоупотреблении средствами Европейского союза и запретил ей баллотироваться на выборах в органы власти в течение пяти лет, сообщает Русская служба ВВС . Таким образом, она не сможет принимать участие в президентских выборах в 2027 году, на которых она считалась одним из наиболее вероятных претендентов на победу.

Суд также приговорил Марин Ле Пен к четырем годам лишения свободы, из них два года условно, еще два года она будет обязана носить электронный браслет, а также к выплате штрафа в 100 тыс. евро.

Марин Ле Пен не считает себя виновной и назвала запрет участвовать в президентских выборах «политическим решением», чтобы помешать ей баллотироваться на пост президента.

«Меня отстранили, но на самом деле голосов лишены миллионы французов, которые лишились своего кандидата», - сказала она в интервью телеканалу TF1.

Она заявила, что будет подавать апелляцию, и выразила уверенность, что апелляционный суд будет «беспристрастным» при рассмотрении ее дела и признает ее невиновной.

У «Национального объединения» есть резервный кандидат в президенты – 29-летний Жордан Барделла, формальный лидер партии с 2022 года, который также претендовал на должность премьер-министра. Однако Марин Ле Пен надеется, что «не придется использовать этот актив раньше, чем это необходимо».

«Я буду просить о решении по апелляции, которое позволит мне баллотироваться на президентских выборах. Я поддерживаю французский народ и буду делать это до конца», - подчеркнула она.

По версии обвинения, с 2004 по 2016 год Марин Ле Пен и другие члены руководства ее партии фиктивно нанимали помощников, полагающихся депутатам Европарламента, но они редко появлялись там и работали как партийные сотрудники на национальном уровне. Прокуроры считают, что таким образом из фондов Евросоюза было похищено около 3 млн евро. Расследование было начато в конце 2016 года, когда Ле Пен была евродепутатом. Судебный процесс начался в сентябре прошлого года. Обвинение потребовало для Марин Ле Пен пять лет тюрьмы, из которых три года должны быть условными, штрафа в размере 300 тыс. евро и пятилетнего запрета на участие в выборах.

Прокурор изначально требовал, чтобы Ле Пен немедленно лишили права на участие в выборах, не дожидаясь апелляции. Такое немедленное вступление в силу запрета на политическую деятельность на днях признал законным Конституционный суд Франции.

У Марин Ле Пен шансы на победу в выборах 2027 года очень высоки. Опрос показал, что она могла бы набрать от 34 до 37% в первом туре голосования, что значительно опережает всех ее возможных соперников.

На предыдущих двух выборах ей не удалось победить, потому что ее оппоненты объединились вокруг единого кандидата — Эммануэля Макрона, чтобы не дать ей прийти к власти.