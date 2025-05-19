Мэр Бухареста победил на выборах президента Румынии

В первом туре, состоявшемся 4 мая, Симион набрал около 41% голосов, а Дан - 20,99%.

55-летний Дан Никушор – сторонник помощи Украине и углубленной интеграции Румынии в Евросоюз. Он набрал первые политические очки благодаря борьбе с коррупцией в сфере городской застройки. В 2020 году избрался мэром столицы как независимый кандидат.

В его планах – экономические реформы, сокращение дефицита бюджета и укрепление связей Румынии с Евросоюзом. Также после объявления результатов экзитполов Дан сказал своим сторонникам, что судебная и административная реформы сейчас являются приоритетом для страны.

В то же время 38-летний Джордже Симион не скрывает своих националистических взглядов и симпатий к Дональду Трампу. В центре его кампании — лозунг «Сделаем Румынию снова великой».

Румыния уже почти два десятилетия входит в состав Евросоюза, но ее экономика остается нестабильной. В 2024 году дефицит госбюджета достиг 8,65% ВВП – самого высокого уровня среди всех стран ЕС. Среди причин – низкая собираемость налогов, теневая экономика и значительные расходы на социальные программы. Стремясь сократить дефицит, власти в начале 2025 года повысили налоги, сократили число налоговых льгот и отложили пересмотр пенсий.

Также страна занимает стратегическое положение в поддержке Украины: после начала полномасштабной войны страна стала основным альтернативным маршрутом для экспорта украинского зерна, а румынский военно-морской флот участвует в операциях по разминированию акватории Черного моря, обеспечивая безопасность судоходства. А три крупные авиабазы НАТО и размещенные в стране американские системы противоракетной обороны играют ключевую роль в охране воздушного пространства вдоль границ с Украиной, Молдовой и над Черноморским регионом. Также на территории Румынии действует Европейский центр подготовки пилотов F-16, где проходят обучение украинские военные.

Никушор Дан неоднократно заявлял, что необходимо и дальше оказывать помощь Украине. Симион же позиционирует себя как сторонник нейтралитета в войне и выступает против поставок оружия Киеву. Кроме того, Симион требует от Украины компенсации за уже оказанную помощь, включая поставку американской системы ПВО Patriot.

Напомним, что в ноябре по итогам первого тура президентских выборов в Румынии лидировал независимый кандидат Кэлин Джеорджеску, на втором месте был действующий премьер-министр, лидер Социал-демократической партии Марчел Чолаку. Второй тур должен был пройти в декабре, однако тогда Конституционный суд Румынии отменил результаты первого тура и назначил новое голосование на май. Действуйщий на тот момент глава государства Клаус Йоханнис рассекретил разведданные, из которых следовало, что Россия проводила масштабную кампанию в соцсетях для популяризации ультраправого политика Кэлина Джорджеску.