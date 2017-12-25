В нем примут участие министры информации России, Беларуси и Казахстана
Казахстан проведет форум по цифровизации
Фото с сайта google.com

Тамара Вааль, Астана, Vласть

Специальный форум по цифровизации планируется провести в феврале 2018 года в Алматы, заявил в понедельник в интервью журналистам республиканских СМИ, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Он отметил, что Россия и Беларусь уже подтвердили свое участие и выразил надежду, что и другие страны СНГ изъявят желание приехать.

«Мы договорились, что в феврале проведем специальную конференцию, форум (по цифровизации - V) Казахстан – Россия – Беларусь. Мы приглашаем министров других стран СНГ. В Алматы проведем такую конференцию», - сообщил Назрбаев.

Президент подчеркнул, что цифровизация очень важна и людям необходимо объяснять на простом языке, что это такое, так как «мы будем жить в этой эре, и никуда не денешься».

«Поэтому я назначил специального вице-премьера (Аскара Жумагалиева - V), у него основное образование по IT-технологиям. И у нас министерство информации и коммуникаций – министр Даурен Абаев, они очень активно работают в этом направлении», - резюмировал Назарбаев.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф-бюро Vласти в Астане

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