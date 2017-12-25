Дефицита бензина в Казахстане больше не будет – Назарбаев

Минувший дефицит бензина на казахстанском рынке Нурсултан Назарбаев назвал «головотяпством» и «упущением» ответственных людей. Как он заявил в интервью республиканским СМИ, такого в стране больше не повторится. Правда с оговоркой – «если не допустят крупных недостатков».

Объясняя причину топливного кризиса, произошедшего осенью текущего года, Назарбаев подчеркнул: «В данном случае глубинных причин не было, это было полное головотяпство и упущение соответствующих ответственных органов и людей, которые возглавляют (министерство энергетики и АО НК «КазМунайГаз» - V).

«Нефтеперерабатывающие заводы мы ремонтируем ежегодно, останавливаем на ремонт. Это тоже надо разобраться, почему именно в это время, после уборки (урожая - V). Ждем и останавливаем. Но заранее к этому всегда готовились, в мае месяце принимали решение, и накапливали ресурсы. Этого не сделано было. Вот и все», - подчеркнул президент.

Говоря же о глубинных проблемах, он напомнил, что Казахстану не хватало нефтепродуктов собственного производства, поэтому их завозили из Российской Федерации. Теперь, проведя реконструкцию всех трех нефтеперерабатывающих заводов, «мы полностью обеспечиваем Казахстан этими ресурсами».

«Около миллиона тонн имеем возможность экспортировать даже, поэтому, больше такого (дефицита - V) не должно быть», - подчеркнул глава государства, но уточнил: «Если не допустят каких-то крупных недостатков».

Он также сделал заявление о качестве нового бензина: «Даже качество бензина сейчас будет другое – по евростандартам – Евро-6, Евро-5, есть эти стандарты. Наши нефтезаводы будут это производить. Я даже ставил вопрос о том, чтобы нам четвертый НПЗ построить, но специалисты мне говорят, что нам до 2025-2030 года этого будет хватать», - заключил Назарбаев.