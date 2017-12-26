С одной квартиры в год на ее содержание будут собирать по 792 тенге
В Астане предлагают создать газовую службу
Фото torange.biz

В Астане за счет потребителей может появиться внутридомовая газовая служба, которая будет обслуживать многоквартирные дома, сообщает во вторник медиацентр столичного акимата.

По данным медиацентра, в последнее время поступают многочисленные жалобы на запах газа из-за утечек или неисправности газовых сетей, отсутствуют аварийно-диспетчерские службы. Обслуживание по замене и проведению ремонтных работ по устранениям причин утечек газа в настоящее время осуществляется путем сбора целевых денежных средств по выставленной смете. В связи с несвоевременным сбором средств затягивается выполнение работ по устранению утечки и запуска газа.

«Для решения данной проблемы предлагается создать внутридомовую газовую службу, снабженную необходимой материально-технической базой, обученным персоналом и штатом для устранения причин возникновения утечек и запахов газа в подъездах. Финансирование деятельности данной службы должно основываться путем сбора дополнительной оплаты от потребителей», - заявил врио начальника управления жилищной инспекции Азамат Амиржанов.

По предварительным подсчетам, затраты составят 792 тенге в год с одной квартиры.

Маргарита Бочарова
Маргарита Бочарова

Обозреватель интернет-журнала Vласть

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