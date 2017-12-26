«Продкорпорация» закупит дополнительно у фермеров 2 млн тонн зерна

Из-за погодных условий министерство сельского хозяйства ожидает в следующем году засуху и, соответственно, низкий урожай зерна. В этой связи, «Продкорпорация» закупит у фермеров дополнительные два миллиона тонн зерна по цене 42 тысячи тенге за тонну. Соответствующее решение принял во вторник кабинет министров в ходе заседания правительства.

Как рассказал первый вице-министр сельского хозяйства Кайрат Айтуганов, если в последние годы цены на зерно на внутреннем рынке были на ровне мировых, а порой и выше, то с сентября месяца наблюдается большой диспаритет.

То есть, происходит стремительное снижение цены на внутреннем рынке и сокращение спроса. Все дело в высоком объеме урожая в России и, как следствие снижении цены у соседей. Причем, это зерно завозится в Казахстан, в основном, «нелегальным способом». Другой проблемой является нехватка вагонов внутри страны и сокращение закупа со стороны частных трейдеров, опять же из-за того, что «ситуация с вагонами не позволяла исполнять контракты должным образом».

«Пассивную роль проявил традиционный игрок зернового рынка – «Продкорпорация», у которого не было ясной закупочной политики. Она объявила цену закупа в начале сезона в 42 тысяч тенге, затем объявила о снижении до 39 тысяч тенге. Все это привело к сокращению спроса и падению цен на внутреннем зерновом рынке. Вследствие вышеуказанных факторов, фермеры не могут реализовать собранный урожай по достойной цене и покрыть обязательства перед финансовыми институтами», - пожаловался Айтуганов.

В этой связи Минсельхозу предлагается провести через «Продкорпорацию» закуп продовольственной пшеницы «в объеме до 2 млн тонн по цене 42 тысячи тенге за тонну, включая НДС».

«Для закупа предлагается применить подходы на основе принципа пропорциональности и создания комиссии во главе с заместителями акимов областей, в состав которой войдут представители общественности и бизнеса», - пояснил вице-министр.

Кроме того, предлагается усилить контроль за ввозом российского зерна и его легализации без уплаты НДС, для чего нужно создать штабы на местном уровне, в число которых войдут представители комитета госдоходов, пограничной службы и госинспекции. Также аграрии просят разобраться с вагонами на отгрузку зерна и обеспечить максимальное безбарьерное оформление экспортной документации.

«Данные меры позволят сбалансировать внутренний рынок зерна, обеспечить справедливую цену для казахстанских фермеров, улучшить финансовое положение сельхозтоваропроизводителей и обеспечить подготовку к проведению весенне-полевых работ 2018 года. Создать запас продовольственного зерна, которое вполне может быть востребовано, поскольку анализ показывает высокий риск засухи в следующем году. Периодичность повторения засухи три раза в 10 лет, уровень влаги меньше, чем в предыдущие 2-3 года. Учитывая, что морозы наступили до выпадения больших объемов снега, то в следующем году высокая вероятность низкой продуктивности зимней влаги. Соответственно, потребность запасов зерна возрастает», - подчеркнул Айтуганов.

В свою очередь премьер-министр Бакытжан Сагинтаев заверил, что все предложения правительство принимает. Главное – провести работы быстро, и прозрачно.

«Акимам областей необходимо создать специальные штабы по закупу. Необходимо туда привлекать, помимо представителей акиматов и представителей общественности, «Атамекен», союз фермеров, другие лица, которые должны смотреть, чтобы деньги дошли до адресатов, а не ушли, на закуп в России или, еще хуже, в одни руки», - поручил глава правительства.

Контролировать вопрос должен вице-премьер, министра сельского хозяйства Умирзак Шукеев.