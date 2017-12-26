Министерство культуры и спорта намерено на 30% сократить расходы на кино

К 2021 году министерство культуры и спорта намерено на треть сократить бюджетные расходы на производство кино, и при этом увеличить количество производимых фильмов. Это подразумевает новая модель финансирования, которая должна дать толчок для производства коммерческих лент. Об этом в понедельник в мажилисе в ходе презентации законопроекта «О кинематографии» заявил министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы.

«Концептуальный шаг (законопроекта - V) - это введение новой модели государственного финансирования национального кино. Мы имеем ограниченное число выпускаемых картин и их слабое коммерческое продвижение на рынке, так как производитель, продюсер, творческая группа в ходе производства уже получили все свои гонорары», - отметил Мухамедиулы.

В этой связи, законопроектом предлагается изменить схему финансирования, исходя из четкой градации фильмов по объемам их финансирования. В полном объеме будут финансироваться только картины, имеющие высокую социальную значимость.

«В первую очередь, это исторические картины, патриотические фильмы, документальные, анимационные, дебютные картины», - объяснил министр.

Все остальные фильмы, так называемые, «массовые, коммерческие проекты» будут финансироваться частично, на условиях привлечения инвесторов и частного капитала. «Согласно этой модели, мы ожидаем, что к 2021 году мы значительно увеличим количество производимых фильмов, на 30% мы разгрузим государственный бюджет», - считает Мухамедиулы.

Кроме того, министерство намерено инициировать возможность возврата затраченных государством средств.

«Согласно предложенным нормам, лица, получившие финансовую господдержку на производство социально-значимых фильмов, будут обязаны осуществлять отчисления в фонд кино с доходов от проката в объеме 20%, остальные получатели – в объеме, соразмерному процентному соотношению финансовой поддержки. Все возвратные средства будут направлены на производство нового кино», - заявил глава Минкультуры и спорта.

Также, по словам министра, в стране необходимо создать специальную государственную программу для расширения киносети, особенно в сельской местности.

«Во многих странах принята программа по развитию киносети и для построения кинотеатров в сельской местности выделяются огромные государственные средства. Этот вопрос требует большого проекта (программы - V). Если мы создадим условия для развития кино, многим бизнесменам будет выгодно строить кинотеатры, в том числе, в сельской местности. (Но это тогда - V), когда уже пойдет качественное национальное кино», - считает Мухамедиулы.