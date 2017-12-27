Основная часть опасных детских игрушек попадает в Казахстан из Китая и стран ЕАЭС

Председатель комитета охраны общественного здоровья министерства здравоохранения Казахстана Жандарбек Бекшин рассказал о том, какие игрушки опасны для здоровья детей, сообщив, что основная часть продукции, которая не соответсвует требованиям, попадает в страну из Китая, России, Белоруссии и Украины.

По его данным, причиной поступления на рынок некачественных детских игрушек также является бесконтрольный ввоз в страну игрушек мелкими партиями, ручной кладью.

«В 2017 году, основной сегмент по несоответствию составили третьи страны (Китай, Турция, Украина) - 49,4%, далее производители государств-членов ЕАЭС (Россия, Беларусь) - 16% и отечественные производители - 11,1%», - сообщил Бекшин.

Он также озвучил названия игрушек, которые содержат опасные токсикологические показатели. Бекшин рекомендовал воздержаться от покупок таких игрушек, как многофункциональная кукла «Карапуз» и мягконабивная игрушка «ЛАВА» (Китай), подарочный набор «Весенняя прогулка» («Завод по переработке пластмасс «АЭЛИТА», Россия), игрушка из пластмассы «Лягушка с лягушатами» («Завод огонек», Россия), настольная игрушка «Циферка» (Республика Беларусь). Основным поставщиком выявленных опасных игрушек являлся ТОО «Союз-игрушка» (Костанайская область).

В министерстве здравоохранения уверены, что реализаторы должны требовать от поставщиков сертификат соответствия на все наименования детских игрушек.

«В целях усиления контроля за ввозом продукции, предназначенной для детей, комитетом инициирована и принята законодательная основа по запрету ввоза детских игрушек под режимом условного выпуска, то есть теперь игрушки на таможенных постах будут пропускать после предварительного сертифицирования», - сообщил Бекшин.

Одновременно прорабатывается вопрос о реализации товаров для детей только в специализированных магазинах, исключающих загрязнение и порчу игрушек, а также применение зарубежного опыта по предварительному согласованию списка планируемой к ввозу игрушек.