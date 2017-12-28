Парламент принял закон, в очередной раз меняющий систему госаудита

Парламент Казахстана принял поправки, направленные на совершенствование системы государственного аудита и финансового контроля. В четверг в ходе пленарного заседания сенат проголосовал единогласно за принятие документа.

«Целью принятия законопроекта является совершенствование законодательства в сфере госаудита и финконтроля, снижение коррупционных рисков путем улучшения порядков проведения госаудита, электронного госаудита, предварительного аудита, отзыва государственного сертификата, а также улучшения кадрового состава органов госаудита и финконтроля и устранения правовых пробелов. «Данным законопроектом предусматриваются внесение ряда изменений. Введение понятия «ассистент» для повышения уровня госаудитора, улучшение кадрового состава органов госаудита и финконтроля, проведение ежегодного аудита финансовой отчетности администраторов бюджетных программ и госучреждений, на основе системы управления рисками, что позволит проводить проверки точечно, повысив их результативность», - рассказал коллегам депутат мажилиса Омахан Оксикбаев.

Регламентирован порядок и сроки апелляционного урегулирования споров, возникающих при обжаловании действий/бездействия уполномоченного органа по внутреннему госаудиту и или должностных лиц и определение количественного состава представителей нацкомиссии по сертификации госаудиторов для обеспечения паритета, усиление ответственности госаудиторов за несоблюдение этических норм и профессиональных стандартов.

«Для этого будет предоставлено право нацкомиссии по отзыву сертификата госаудитора», - пояснил он.

Напомним, ранее, при обсуждении законопроекта в мажилисе, депутаты заявляли о том, что данные поправки необходимо, действующий закон не работает.