В Республике Корея планируют запретить анонимную покупку и сбыт криптовалют

Правительство Республики Корея планирует запретить в стране анонимное использование криптовалют, включая наиболее популярный в стране биткоин. Об этом сообщил в четверг глава управления по координации государственной политики Хон Нам Ги по итогам встречи в Сеуле с представителями различных министерств и ведомств, пишет ТАСС.

По его словам, правительство в ближайшее время обяжет финансовые институты и граждан привязать используемые ими счета в виртуальных валютах к реальным банковским счетам, открытие которых невозможно без предоставления личных данных. Будет запрещено также открытие новых виртуальных счетов, отметил Хон Нам Ги.

Кроме того, Хон Нам Ги сообщил, что власти готовят пакет мер, направленных на предотвращение злоупотреблений с использованием криптовалют, включая отмывание средств, полученных незаконным путем, а также ужесточат наказание за преступления, связанные с виртуальными валютами.

По данным правительства Республики Корея , свои средства в криптовалюты вложили не менее миллиона граждан страны. Власти в этой связи не устают напоминать, что виртуальная валюта не является в полной мере платежным средством и фактически ничем не обеспечена, и инвестиции в нее крайне рискованны.