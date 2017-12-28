31 канал не имеет права на участие в Евровидении - ЕВС

Несмотря на то, что 31 канал действительно продемонстрировал желание войти в состав Европейского вещательного союза, формального права на такое членство казахстанский канал не имеет, сообщила Vласти в ответ на запрос сетевой редактор пресс-центра Европейского вещательного союза Эми Вонг.

«31 канал из Казахстана действительно выразил заинтересованность в членстве в ЕВС и как следствие в участии в Евровидении. Однако поскольку 31 канал находится вне Европейской радиовещательной зоны, а также не является членом Совета Европы, он не может стать активным членом ЕВС», - говорится в сообщении г-жи Вонг.

На самом телеканале новости о состоявшемся членстве 31 канала в ЕВС комментировать не стали, лишь заявив, что «у нас ведутся переговоры». «Когда точно будет известно (о результатах переговоров - V.), мы не знаем», - отметила pr-менеджер группы компаний «31 канал» Асем Абраева.

Напомним, 22 декабря генеральный директор 31 канала Багдат Коджахметов заявил, что «31 канал проявил инициативу, так мы стали членами EBU и направляем туда (на Евровидение - V.) исполнителя от имени Казахстана».

Евровидение – международный конкурс поп-музыки. В нем участвуют представители каждой из стран-членов Европейского вещательного союза. Агентство «Хабар» с 2016 года является ассоциированным членом ЕВС, что тем не менее не дает каналу права на участие в Евровидении.