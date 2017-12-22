Казахстан примет участие в Евровидении, утверждает директор 31 канала

Казахстан примет участие в песенном конкурсе Евровидение, рассказал генеральный директор 31 канала Багдат Кожахметов. По его словам, казахстанские исполнители начнут с отборочного тура в 2018 году, сообщае т Казинформ.

«Сегодня к нам пришел ответ из Португалии, согласно которому мы в мае 2018 года на Евровидение повезем уже взрослых исполнителей для того, чтобы принять участие сначала в отборочном туре, а уже в 2019-м - в большом Евровидении. Будет также проводиться кастинг для отбора», - сказал он во время встречи министра культуры и спорта Арыстанбека Мухамедиулы с Данэлией Тулешовой.

По словам Коджахметова, для участия в конкурсе, телеканал, представляющий страну-участницу, должен стать членом European broadcasting union. «Евровидение - это конкурс, который является проектом European broadcasting union. И для того, чтобы принять участие в Евровидении - и в детском и во взрослом - членом EBU должен стать телеканал. Поэтому, 31 канал проявил инициативу, так мы стали членами EBU и направляем туда исполнителя от имени Казахстана. В случае, если казахстанский исполнитель победит, следующее Евровидение пройдет в Казахстане», - пояснил Кожахметов.

Евровидение – международный конкурс поп-музыки. В нем участвуют представители каждой из стран-членов европейского вещательного союза. Для участия необходимо подать заявку. Выступления артистов транслируют в прямом эфире.