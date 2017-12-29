Ранее она возглавляла департамент по правам интеллектуальной собственности министерства
Назначен новый вице-министр юстиции
Фото с сайта politobzor.net

Новым вице-министром юстиции Казахстана назначена Наталья Пан, ранее она возглавляла департамент министерства по правам интеллектуальной собственности, сообщает в пятницу агентство Sputnik Kazakhstan.

«Постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2017 года вице-министром юстиции Республики Казахстан назначена Пан Наталья Виссарионовна», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что с 8 декабря прошлого года по настоящее время Наталья Пан работала директором департамента по правам интеллектуальной собственности министерства. Зауреш Баймолдина, которая ранее занимала должность вице-министра юстиции, в конце декабря была назначена членом Центральной избирательной комиссии.

Дмитрий Мазоренко
Дмитрий Мазоренко

Репортер интернет-журнала Vласть

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