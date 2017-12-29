Назначен новый вице-министр юстиции

Новым вице-министром юстиции Казахстана назначена Наталья Пан, ранее она возглавляла департамент министерства по правам интеллектуальной собственности, сообщает в пятницу агентство Sputnik Kazakhstan .

«Постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2017 года вице-министром юстиции Республики Казахстан назначена Пан Наталья Виссарионовна», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что с 8 декабря прошлого года по настоящее время Наталья Пан работала директором департамента по правам интеллектуальной собственности министерства. Зауреш Баймолдина, которая ранее занимала должность вице-министра юстиции, в конце декабря была назначена членом Центральной избирательной комиссии.