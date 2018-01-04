Президент США Дональд Трамп планирует разрешить бурение в Атлантике и Арктике

Администрация президента США Дональда Трампа планирует разрешить продажу новых прав на бурение нефтяных и газовых скважин от Атлантического океана до Северного Ледовитого океана, сообщает Коммерсант со ссылкой на Bloomberg.

По данным источников агентства, знакомых с программой, рассматривается вариант и с продажей прав в Тихом океане. Официально о плане объявят в ближайшие дни. Как отмечает агентство, его содержание может измениться после публичных обсуждений и экологической оценки. Законодательные органы штатов западного побережья страны - Калифорнии, Орегона и Вашингтона - выступают против продажи новых прав на бурение.

В конце декабря 2016 года бывший президент США Барак Обама установил запрет с неопределённым сроком на бурение новых скважин в Атлантическом и Северном Ледовитом океанах. В марте 2017 года администрация нового президента заявила о намерении сдавать в аренду участки месторождений в Мексиканском заливе.

