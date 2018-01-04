Им стал бывший советник министра финансов Ерлан Жанбаев
Назначен новый руководитель департамента госдоходов Атырауской области
Фото пресс-службы министерства финансов

Новым руководителем департамента государственных доходов Атырауской области назначен Ерлан Жанбаев. Ранее он занимал должность советника министерства финансов, сообщает в четверг пресс-служба министерства финансов.

42-летний Ерлан Жанбаев – выпускник Акмолинского финансово-экономического техникума, Карагандинского государственного университета имени Е.А.Букетова и Карагандинского экономического университета Казпотребсоюза по специальности финансист.

В разные годы работал ведущим специалистом министерства финансов, консультантом экономического отдела канцелярии премьер-министра и заместителем начальника налогового департамента по Павлодарской области. С 2015 года до нынешнего назначения занимал должность советника министра финансов.

Дмитрий Мазоренко
Дмитрий Мазоренко

Репортер интернет-журнала Vласть

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