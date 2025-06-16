Иран отказался вести переговоры с Израилем о прекращении огня

Иран сообщил посредникам – Катару и Оману, что он не готов к переговорам с Израилем о прекращении огня, пока находится под атакой, сообщил агентству Reuters источник, осведомленный о ходе переговоров.

«Иранцы проинформировали катарских и оманских посредников, что они начнут серьезные переговоры только после того, как Иран завершит ответ на израильские превентивные удары», - сообщил чиновник.

В последние месяцы Оман выступал посредником в ядерных переговорах между США и Ираном, хотя последний раунд был отменен на следующий день после того, как Израиль начал масштабное воздушное наступление на Иран. Катар в прошлом также выступал посредников между странами.

В пятницу утром Израиль начал внезапную атаку на Иран, в результате которой, как утверждают израильские власти, был уничтожен высший эшелон иранского военного командования и повреждены его ядерные объекты. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью каналу Fox News заявил, что был убит глава разведывательной организации Корпуса стражей исламской революции генерал Мохаммад Каземи.

Иранское информационное агентство «Тасним» подтвердило, что во время воскресной израильской атаки на Тегеран были убиты генерал Мохаммад Каземи, его заместитель и еще один генерал, сообщает Русская служба ВВС.

В пятницу Иран начал наносить ответные удары по Израилю. В воскресенье вечером Иран запустил по Израилю новую волну ракет. Израильская армия заявила, что большая их часть была перехвачена.

Точных данных о жертвах и раненых за три дня нет, но известно, что в ночь на воскресенье иранские военные нанесли массированный удар по Израилю, в результате чего были убиты 10 человек, более 100 израильтян получили ранения, сообщают израильские власти.

По данным министерства здравоохранения Ирана, за три дня в результате израильских ударов погибли 224 человека, ранены 1 277 человек.