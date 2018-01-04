Криптовалюта Halykcoin является мошенническим проектом

Председатель совета ассоциации ОЮЛ «Казахстанская ассоциация блокчейна и криптовалют» Есет Бутин призывает казахстанцев не вкладываться в новую криптовалюту Halykcoin, так как этот проект является мошенническим. Об этом он заявил в четверг в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций.

«Буквально недавно в прессе прошла информация о создании проекта под названием Halykcoin. Группа наших экспертов, юристов, финансистов специально изучили очень подробно данный проект. И я могу сказать точно, данный проект носит признаки хайпа, то есть - мошеннического проекта. Потому что он не отражает ни суть коммерческую, ни бизнес-процессы», - рассказал Бутин.

Он отметил, что на сайте проекта даже не указан юридический адрес организации, которая создает данный проект. При этом, они использовали символику, похожую на символику «Халык банка», что «тоже может наводить на мысль, что они каким-то образом пытались ассоциировать себя с этим банком».

«Мы не понимаем кто это вообще, юридическое или физическое лицо, это может быть даже не резидент Казахстана», - подчеркнул он.

«Единственное, что эти ребята хорошо прописали, продолжил Бутин, - это механизм получения денег от наших граждан. Если открыть этот сайт, то суть проекта изложена в двух абзацах, а способы оплаты не умещаются в трех страницах. То есть оплатить можно всеми возможными и невозможными способами, чтобы купить эти коины».

В этой связи, председатель совета ассоциации призвал казахстанцев «ни в коем случае не приобретать эти Halykcoin», так как «он носит очень серьезный мошеннический характер, мы не понимаем, для чего он был создан».

Бутин также сообщил, что в рамках ассоциации планируется создать экспертный совет, который будет проводить экспертизу таких проектов, возникающих на рынке Казахстана, и, в том числе, давать рекомендации – инвестировать в них или не инвестировать.

«В итоге это решение каждого человека по отдельности, но экспертное заключение необходимо», - резюмировал представитель ассоциации.