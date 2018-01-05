Общее время пути составит 4 часа без технических остановок
Запущен пассажирский автобус между Шымкентом и Ташкентом
Фото Жанары Каримовой

В пятницу состоялось открытие международного автобусного маршрута Шымкент - Ташкент. Рейсы будут осуществляться ежедневно с 6:00 до 20:00 с периодичностью 1 час, сообщает пресс-служба министерства по инвестициям и развитию Казахстана.

По данным пресс-службы, рейсы по указанному направлению будут осуществляться на комфортабельных автобусах. Общее время в пути составит 4 часа без технических остановок. Таможенный досмотр и пограничный контроль автобусы, пассажиры и багаж будут проходить вне очереди.

«Перевозчиками от казахстанской стороны выступит ТОО KazNetworkBus, от узбекистанской стороны - ООО ManzaraTourism. Планируется, что на протяжении 2018 года будут поэтапно открываться регулярные автобусные сообщения и между другими крупными городами двух стран», - говорится в сообщении.

Разрешение на осуществление регулярных международных автомобильных перевозок по маршруту Шымкент-Ташкент было дано 26 декабря 2017 года. Пассажирские автобусные перевозки отсутствовали между Казахстаном и Узбекистаном на протяжении 17 лет.

Жанара Каримова
Жанара Каримова

Фоторедактор интернет-журнала Vласть

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