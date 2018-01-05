Более 30 тысяч единиц огнестрельного оружия МВД выкупило у населения с 2012 года

С 2012 года МВД проводит мероприятия по выкупу у населения предметов вооружения. Благодаря этому, по данным министерства, за последние 5 лет количества преступлений с применением огнестрельного оружия снизились на 55%.

В целях профилактики и предупреждения преступлений с применением огнестрельного оружия, с апреля по декабрь 2017 года на территории республики проведена акция по выкупу у населения незаконно хранящихся огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. В результате, в органы внутренних дел обратились 2 166 граждан, которыми добровольно сданы 2 944 единицы огнестрельного оружия, 60 087 штук патронов к нарезному оружию, а также 1 взрывное устройство и 14 кг взрывчатых веществ на общую сумму 147,9 млн. тенге.

Наибольшая активность населения по добровольной возмездной сдаче незаконно хранящихся средств вооружения отмечена в Южно-Казахстанской, Кызылординской, Восточно-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Жамбылской и Актюбинской областях.

«Мероприятия по выкупу у населения предметов вооружения МВД проводятся с 2012 года, за этот период добровольно сдано 30,4 тысяч единиц огнестрельного оружия, 130 взрывных устройств, более 1 млн. патронов к нарезному оружию на общую сумму 1 млрд. 36 млн. тенге. Об эффективности проводимых мероприятий свидетельствует тенденция снижения за последние 5 лет количества преступлений с применением огнестрельного оружия на 55%. По итогам 2017 года количество преступлений с применением огнестрельного оружия сократилось на 1,2%», - говорится в сообщении министерства.

В ближайшие два года выкуп оружия также будет продолжаться, на эти цели из республиканского бюджета выделено 234,1 млн. тенге.