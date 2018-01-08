​В Талдыкоргане горел фасад торгового дома «Карагаш»

Из здания было эвакуировано более 300 человек
Более 300 человек эвакуировали из горящего торгового дома «Карагаш» в Талдыкоргане. Предварительная площадь пожара составила более 100 кв.м., жертв и пострадавших в результате инцидента нет, сообщает в понедельник Казинформ.
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