​В Талдыкоргане горел фасад торгового дома «Карагаш»

Более 300 человек эвакуировали из горящего торгового дома «Карагаш» в Талдыкоргане. Предварительная площадь пожара составила более 100 кв.м., жертв и пострадавших в результате инцидента нет, сообщает в понедельник Казинформ .

«8 января в 12-55 на пульт дежурной службы ДЧС Алматинской области поступил вызов по факту загорания фасадной части, первого, второго и третьего этажей торгового дома «Карагаш» в Талдыкоргане»,- сообщил официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Руслан Иманкулов.

В 14.25 пожар был локализован. В его ликвидации были задействованы более полусотни пожарных и более десятка единиц специализированной пожарной техники. В 14.40 пожар ликвидирован.