Назначен новый председатель правления АО «НК «Астана ЭКСПО-2017»

«По поручению главы государства Н.Назарбаева национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» будет работать дальше и выполнять большую ответственную задачу. В этом году свою работу должны начать МФЦА и технопарк IT-стартапов как важнейшие элементы цифрового Казахстана», - сказал министр национальной экономики Тимур Сулейменов.

Ербол Шорманов с 20 августа 2015 года занимал должность заместителя, затем исполняющего обязанности председателя правления АО «НК «Астана ЭКСПО-2017». Он родился 20 августа 1968 года. Окончил Алма-Атинский институт народного хозяйства. В 1991 году начал работать в таможенных органах, где трудился до 2005 года. До работы нацкомпании занимал пост заместителя акима Алматы. Он курировал вопросы ЖКХ, благоустройства, экологии, энергетики, промышленности, торговли, малого бизнеса, санитарно-эпидемиологического благополучия города. Также также руководил аппаратом акима, департаментом предпринимательства и промышленности города Алматы.