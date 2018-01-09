Утерян разведывательный спутник, разработанный SpaceX

Секретный разведывательный спутник США под кодовым названием Zuma не достиг конечной цели и был утерян. Спутник был запущен 8 января ракетой-носителем Falcon 9 компании SpaceX с мыса Канаверал, сообщает Reuters со ссылкой на двух американских чиновников. Спутник, построенный корпорацией Northrop Grumman, не смог отделиться от второй ступени Falcon 9 и предположительно разбился или погрузился в море, пишут «Ведомости».

Источники Reuters утверждают, что спутник «списан с баланса». За выбор Falcon 9 в качестве ракеты-носителя отвечала Northrop Grumman. Расследование обстоятельств случившегося продолжается, но никаких указаний на саботаж или другие помехи нет, отметили собеседники.

В SpaceX заявили, что не комментируют подобные миссии, но отметили, что «Falcon 9 функционировал нормально». Предназначение спутника и агентство, в интересах которого он был запущен, не было раскрыто.

Ранее CNN сообщал о том, что спутник вышел на низкую околоземную орбиту. Первая многоразовая ступень совершила успешную посадку. О потере спутника первой написала The Wall Street Journal.

Как сообщает ТАСС, в этом году SpaceX планирует совершить около 30 запусков. В 2017 году ракеты корпорации отправлялись в космос 18 раз.