Глава КМГ не ожидает резкого снижения цен на нефть в случае наращивания добычи сланцевыми производителями США

Председатель правления «КазМунайГаза» Асхат Хасенов не ожидает быстрого снижения цен на нефть в случае наращивания добычи сланцевыми производителями США. Улучшить условия их работы для повышения производительности неоднократно обещал Дональд Трамп во время предвыборной кампании. Тем не менее у КМГ есть планы на случаи, если цены на нефть упадут до $60, $50 и $40 за баррель, сообщил Хасенов во время брифинга в пятницу.

«В нашем понимании это не так, чтобы сразу произошло какое-то снижение. Потому что и у [производителей] сланцевой нефти есть точки безубыточности. Чтобы добывать сланцевую нефть и газ, тоже нужна хорошая цена», — сказал Хасенов.

По словам председателя правления, чтобы обвалить нефтяной рынок, сланцевым производителям нужно работать себе в убыток. Однако он не видит, что американские компании заинтересованы в этом. Они не будут продолжать добычу, если цены уйдут ниже уровня безубыточности.

«У них тоже есть социальные обязательства, зарплаты и так далее. Все привлекают займы, займы надо обслуживать», — пояснил Хасенов в комментарии «Власти».

Он также добавил, что у каждой дочерней компании КМГ свои точки безубыточности. Нацкомпания регулярно разрабатывает сценарии действия при разном уровне цен на нефть.

В 2014 году нефтяной рынок столкнулся с резким 40%-м обвалом цен на нефть. В декабре 2014 года баррель Brent торговался ниже $40. Аналитики Morgan Stanley считали причиной этого резкое снижение себестоимости добычи сланцевыми производителями — на $30 до $34-67 за баррель нефти WTI.